Halb8 - In Giengen spielt die Musik

Nevio Passaro bringt das Dolce Vita zurück auf die Bühne! Seine Stimme und seine Musik lassen uns in Gedanken direkt an einen schönen Sonnenuntergang am Strand in Italien denken.

Der Sänger blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Er startete 1999 mit seinem ersten Major-Plattenvertrag und ersten TV-Auftritten, war einer der Pioniere bei „Deutschland sucht den Superstar“ und lieferte wenig später seinen selbst komponierten Riesenhit „Amore Per Sempre“. Jetzt will er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln und in kleiner Besetzung handgemachte, akustische Musik präsentieren. Mit im Gepäck hat er neben seinen Hits auch erste Songs seines im Herbst erscheinenden Albums „The Italian Songbook“.