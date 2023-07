"Halb8 - In Giengen spielt die Musik"

Die fünf Musiker präsentieren dem Publikum ein amtliches Cover-Konzert, das sowohl die Zuhörer*innen, die den Kanadier mit der Reibeisenstimme schon von Beginn seiner Karriere an begleiten, als auch die jungen Fans begeistert. Die Jungs um Frontmann Matze Klebinger werden mit altbewährten Mitteln den Platz rocken! Neben Klassikern wie „Everything I do (I do it for you)“ oder „Summer of 69“ werden auch einige Stücke zu hören sein, die nicht so häufig im Radio gespielt werden, deshalb aber nicht weniger Hitpotenzial besitzen. Mitsingen, mitklatschen, tanzen und abrocken ist ausdrücklich erwünscht!