Seit 50 Jahren begleiten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diakoniestation Marbach e.V. Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, sind in schönen und schweren Zeiten an Ihrer Seite und helfen mit medizinischem Know-how, einfühlsamer Versorgung und viel Leidenschaft.

Anlässlich des 50jährigen Jubiläums und zu Gunsten der Fortführung dieser Arbeit einer menschenwürdigen Pflege musizieren die 40 Musiker und Musikerinnen des Landespolizeiorchesters.