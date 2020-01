Haley Johnsen ist eine Singer- Songwriterin, die sich durch ihre kraftvolle Stimme und einmalige Texte auszeichnet. Ihre musikalische Arbeit ist inspiriert von Persönlichkeiten wie Bonnie Raitt, Grace Potter und Brandi Carlile und deswegen schreibt und spielt sie auf eine sehr bestimmende, spielerische und doch natürliche Art und Weise.

Zuletzt tourte sie als Leadsängerin für die Gruppe “The Wind and The Wave” durch die kompletten Vereinigten Staaten. Ihre zweite EP "When You Lit The Sky” erschien im Frühjahr 2017. Mit Titeln wie “When I Loved You” und “Weekend” beweist Haley ihre Begabung für temperamentvolle Balladen im Blues- und Rockstil, wobei Lieder wie “Let’s Go To The Moon” und “Carry On” mit sowohl großer Stärke als auch einer sehr femininen Seite die gesamte Bandbreite ihrer Stimme zeigen.

Haley, die in Oregon geboren wurde, ist die Tochter von sehr musikalischen Eltern. Sie wuchs unter dem Einfluss von Pop, klassischer Musik, Rock, Country und Gospel auf. Diese Vielfalt bewirkt eine außergewöhnliche Qualität ihrer Songs.

Haleys Fokus lag zu Beginn auf Chor- und A-Capellagesängen, sie konzentrierte sich jedoch recht schnell auf ihre Solokarriere, nachdem sie als Studentin Gitarre spielen gelernt hatte.

Sie wurde in den USA bekannt, nachdem sie in der Show “American Idol” als erfolgreiche Teilnehmerin unter die besten 24 kam. Seitdem hat sie eine stabile Fangemeinde, die weit über ihre Heimatstadt Portland hinausgeht.

Momentan arbeitet Haley an ihrem ersten kompletten Album, nachdem sie vor kurzem die zwei Singles “Lift Me Up” und “Close To You” herausgebracht

