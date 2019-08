Halfblind Henry klingt, als wäre er in den Sechzigern und Siebzigern in London aufgewachsen und hätte zuvor hundert Jahre in den Südstaaten verbracht. Die Liste der Musiker, die ihn inspiriert haben, ist lang. Er schöpft aus allen Quellen angloamerikanischer Songtradition, ist aber auf kein Genre festgelegt und stets offen für Experimente und unerwartete Wendungen. Halfblind Henry ist Musiker und Geschichtenerzähler. Er beobachtet seine Umwelt und verarbeitet seine Eindrücke zu Texten, die tiefgründig, sarkastisch oder surreal sein können. Auf seinen Konzerten spielt er überwiegend eigene Stücke, hat aber auch immer spannende Mitbringsel von seinen ausgedehnten Streifzügen durch die Musikgeschichte im Gepäck. Halfblind Henry spielt solo oder mit Band. Die Besetzung ist flexibel. Akustik-Trio, Blues-Rock-Formation oder Mini-Big-Band mit Streichern und Bläsern, die Band paßt sich an die Spielstätte oder den Verlauf des Rahmenprogramms an. Solo oder mit Band: ein Halfblind Henry Konzert ist jedesmal neu, jedesmal anders, und enttäuscht nie.