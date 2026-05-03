Hall klingt gut

An jedem ersten Donnerstag zwischen Mai und Oktober wird an wechselnden Orten in der Innenstadt von Schwäbisch Hall musiziert.

Ob Alleinunterhalter, DJ oder Swing-Trio – für musikalische Vielfalt ist gesorgt. So wird der Einkaufsbummel in den zahlreichen inhabergeführten Geschäften zu einem besonderen Erlebnis. Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, kann sich anschließend in einem der vielen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen.

Die Termine im Überblick:

7. Mai mit Matthias Waßer

Grasmarkt (Platz vor dem H&M)

11. Juni mit DJ Sina

Altes Schlachthaus (zweiter Donnerstag aufgrund von Feiertag)

2. Juli mit "Klaus und zeh"

Henkersbrücke

6. August mit "SwingToGo"

Im Haal

3. September mit Andy Maroske

Froschgraben

1. Oktober mit Jan Martin & Chiara Kichling

Milchmarkt

Weitere Informationen sowie alle Termine und Künstler finden Sie auf der Website der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V.

Änderungen vorbehalten.