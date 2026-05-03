Hall klingt gut

An jedem ersten Donnerstag zwischen Mai und Oktober wird an wechselnden Orten in der Innenstadt von Schwäbisch Hall musiziert.
Ob Alleinunterhalter, DJ oder Swing-Trio – für musikalische Vielfalt ist gesorgt. So wird der Einkaufsbummel in den zahlreichen inhabergeführten Geschäften zu einem besonderen Erlebnis. Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, kann sich anschließend in einem der vielen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen.
Die Termine im Überblick:
- 7. Mai mit Matthias Waßer
Grasmarkt (Platz vor dem H&M)
- 11. Juni mit DJ Sina
Altes Schlachthaus (zweiter Donnerstag aufgrund von Feiertag)
- 2. Juli mit "Klaus und zeh"
Henkersbrücke
- 6. August mit "SwingToGo"
Im Haal
- 3. September mit Andy Maroske
Froschgraben
- 1. Oktober mit Jan Martin & Chiara Kichling
Milchmarkt
Weitere Informationen sowie alle Termine und Künstler finden Sie auf der Website der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V.
Änderungen vorbehalten.