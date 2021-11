Selten hat eine Inszenierung unser Publikum derart zu Begeisterungsstürmen hingerissen wie „Die Comedian Harmonists“. Nun kehrt das erfolgreiche Sextett zurück. Diesmal geht es allerdings nicht um die Geschichte des historischen Gesangsensembles

– in unserer fröhlichen Revue, moderiert von der Stuttgarter Schauspielerin Amelie Sturm, dreht sich alles um die schönste Zeit des Jahres.

„Musik, Musik, Musik“ ist das Motto: Im Gepäck haben die Sänger diesmal nicht nur beliebte Lieder der Comedian Harmonists, sondern sie präsentieren vor allem eine Vielfalt an musikalischen Leckerbissen quer durch alle Stile und Jahrzehnte – von „Der Mond ist aufgegangen“ bis „Mr. Sandman“, von „Wenn ich einmal reich wär“ bis „Atemlos durch die Nacht“. In der Vorweihnachtszeit singen sie zudem eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt, und nach den Feiertagen ändert sich das Programm: mit Hits wie Abba´s „Happy New Year“ geht es swingend ins neue Jahr. Und wem das alles nicht genug ist, der hat die Gelegenheit, sich sogar noch das eine oder andere Lied zu wünschen! Jeder Abend wird somit ein wenig anders – gleich bleibt, dass alle Songs vorgetragen werden im unvergleichlichen Stil der Comedian Harmonists. Schöner kann man die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel nicht feiern! Halleluja!

„Grandiose Stimmen!“, „Bestechende musikalische Qualität!“ – so urteilte die Presse über das Ensemble. Freuen Sie sich auf die Rückkehr der Stuttgarter Comedian Harmonists!

Vorstellungen 10.12.2021 bis 29.1.2022

Mit Florian Fries, Tobias Hagge, Michael Rapke, Tobias Rusnak, Loïc Damien Schlentz, Amelie Sturm, Marc Trojan

Regie Klaus Seiffert

Musikalische Leitung Florian Fries

Choreographie Mario Mariano

Bühne und Kostüme Barbara Krott

Dramaturgie Annette Weinmann