Hallen Herbst Markt - Kunsthandwerk & Kulinarik in Dittigheim

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Um der Machtlosigkeit einer Pandemie entgegen zu treten, starteten wir mit zehn kreativen Kunsthandwerkern und Kleinunternehmern den ersten Markt und boten zehn verschiedene Produktbranchen an. Seitdem steigt die Zahl der Märkte und Aussteller jährlich. Mittlerweile finden drei Märkte pro Jahr statt (Ostern, Herbst und Advent) und die Zahl der Aussteller beläuft sich auf insgesamt um die 40. Hier hebt sich die Gruppe durch die Vielzahl an verschiedenen Branchen von anderen Märkten ab, denn jede Branche ist nur ein Mal vertreten. Dabei sind wir offen und tolerant allen fleißigen Händlern und Kreativen gegenüber. Ganz gleich, ob Handwerk, Kunsthandwerk, Produktion oder Einzelhandel. Wer in unser Konzept passt, ist herzlich willkommen.

Unsere Besucher lieben die große Auswahl und die vielen Kategorien, die unsere Märkte bieten und die immer wieder variieren. Artikel aus Filz, Stoff, Wolle, Baumwolle oder Epoxidharz, Holz- und Metallkunst, Futter und Zubehör für die Vierbeiner, Bilder, Liköre, Aufstriche, Messer, Taschen und Körbe, Töpfereiware, Naturseifen und Räucherwerk, Handarbeit aus Papier, Honigprodukte und viele andere Waren können bestaunt, probiert und eingekauft werden. Dabei steht jeder Händler hinter seinem Produkt und berät die Interessierten fachmännisch.

Für den Markt sind desweiteren duch den TV Dittigheim leckere Sachen vom Grill geplant, außerdem Kaffee und selbstgemachte Kuchen, frische Waffeln, Crepes, Cocktails (Lillet, Hugo, Aperol Spritz) und viele weitere tolle Angebote, es lohnt sich vorbei zu schauen!