Am kommenden Samstag, den 8. Februar 2020, veranstalten die Unabhängigen Bürger Sersheim e.V. den sechsten Hallenflohmarkt in Sersheim! Von 9 bis 14 Uhr sind die Türen der Sport- und Kulturhalle geöffnet. Alle Tische sind belegt, es wartet also ein „volles Programm“ auf Sie. Und wenn Sie „nur“ zum Kaffee trinken kommen, freuen wir uns auch.

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Der Eintritt ist frei!