Stöbern, entdecken, fündig werden: Der Hallenflohmarkt in der Festhalle Kemnat lädt zum gemütlichen Bummeln und zur Schnäppchenjagd ein– ganz unabhängig vom Wetter.
Info
Festhalle Ostfildern-Kemnat Pfingstweideweg 2 2, 73760 Ostfildern
Märkte
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Festhalle Ostfildern-Kemnat Pfingstweideweg 2 2, 73760 Ostfildern
Stöbern, entdecken, fündig werden: Der Hallenflohmarkt in der Festhalle Kemnat lädt zum gemütlichen Bummeln und zur Schnäppchenjagd ein– ganz unabhängig vom Wetter.
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