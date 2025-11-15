Das BürgerNetzWerk Igersheim (BNW) lädt am Samstag, 15. November 2025 von 10 bis 15 Uhr zum Igersheimer Hallenflohmarkt in der Erlenbachhalle (Erlenbachtalstr. 9) ein.

Die Mischung macht’s auf dem von Ehrenamtlichen organisierten Igersheimer Hallenflohmarkt, der anders und familiärer ist, aber immer gut für tolle Überraschungen! Einwohner aus Igersheim und Umgebung bieten hier alles an, was auf und unter die Tische und auf die Kleiderstangen passt.

Neben dem großen Flohmarktangebot gibt’s am Igersheimer Hallenflohmarkt ein Flohmarkt-Café - traditionell bewirtschaftet von einer Partnerorganisation, die auch beim Auf- und Abbau mit unterstützt.

Tischvermietung:Die Vermietung von Verkaufsflächen erfolgt ab dem 16.10.2025 ausschließlich per E-Mail unter folgender Adresse: flohmarktorganisation@gmail.com