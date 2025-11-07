Hallenrad-WM 2025

In Deutschland sind Kunstradfahren und Radball eine Lebenseinstellung.

Wir feiern die Schönheit, die Kraft und den Nervenkitzel dieser unglaublichen Sportarten.

Seid dabei und erlebt drei unvergessliche Tage bei den UCI Hallenrad-Weltmeisterschaften 2025 mit einem Ticket!

Erlebt die Leidenschaft, das Können und die Spannung, die diese drei Tage im November so besonders machen werden.

Lasst uns gemeinsam die EWS Arena in Göppingen mit Energie und einer einzigartigen Atmosphäre elektrisieren.

Unsere Radsportfamilie heißt euch herzlich willkommen.

Wir sehen uns in Göppingen!

Ready to Gö!