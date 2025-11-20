Der Schwäbisch Haller Dreikönigslauf ist ein 5 bzw. 10 Kilometer langer Volkslauf, der durch die malerische Altstadt von Schwäbisch Hall und die Parkanlagen führt.

Die Strecke umfasst ein bzw. zwei Runden à 5 Kilometer und ist offiziell nach IWR vermessen. Damit können die 10 Kilometer als Straßenlauf in die Bestenliste aufgenommen werden.

Für Kinder von 5 bis 11 Jahren wird eine Laufstrecke von 400 Metern und für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren von 1,7 Kilometern angeboten.

Bis zu 600 Kinder, 300 Jugendliche und 2.500 Erwachsene haben die Möglichkeit, aktiv an der größten Sportveranstaltung im Landkreis Schwäbisch Hall teilzunehmen, bei der Sportbegeisterte jeden Alters auf ihre Kosten kommen.