Haller Herbst: Verkaufsoffener Sonntag

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, und die Blätter leuchten in warmen Orangetönen – der Herbst ist angekommen!

Doch anstatt sich zuhause einzukuscheln, zieht es die Hallerinnen und Haller in die Stadt zum beliebten Haller Herbst. Ob Einkaufsbummel, kulinarische Genüsse oder spannende Aktionen für die ganze Familie – der Haller Herbst hat für Groß und Klein einiges zu bieten. Die Geschäfte in der Innenstadt sowie den Handelszentren Ost, West und Kerz locken mit Aktionen, Verlosung und attraktiven Rabatten.