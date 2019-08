Haller Herbst mit Weindorf

× Erweitern Haller Herbst

Ein herbstliches Wochenende erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 4. bis 6. Oktober in der Schwäbisch Haller Innenstadt und den Handelszentren. Ein paar schöne Herbsttage zum Schauen, Bummeln, Genießen, Erleben und Einkaufen sind geboten.

Am Samstag begrüßt die Stadt alle Kinder bis 17 Jahre in der Gelbinger Gasse zum Kinderflohmarkt. Verkauft werden darf von 9 bis 14 Uhr alles, was die Kinderzimmer hergeben. Es ist keine Anmeldung nötig und es fallen keine Gebühren an. Am Sonntag laden die Gewerbetreibenden von 12 bis 17 Uhr zum Stadtbummel beim verkaufsoffenen Sonntag ein. Passend zum goldenen Oktober kann nicht nur die neueste Herbstmode inspiziert werden. Neben den herbstlichen Shopping-Erlebnissen bieten die Händlerinnen und Händler auch vielfältige Aktionen und Attraktionen.

Das Kocherquartier wird in diesem Jahr zur Kinderspielwiese. Bei Karussell, Riesen-Trampolin, Bastelaktion und süßen Leckereien strahlen die Kinderaugen.

Der Marktplatz steht einmal mehr im Zeichen des Sports. Bei einer kleinen Sport-Rallye können die großen und kleinen Gäste zeigen, was sie bei den unterschiedlichen Stationen schaffen. Welche Stationen angeboten werden, soll eine Überraschung bleiben. Nur so viel: Seile, Reifen, Treppen und einige andere Utensilien erwarten die aktiven Gäste. Ein Besuch im Handelszentrum Ost und West sowie im Kerz lohnt sich ebenso: Hier werden die Händlerinnen und Händler ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst verwöhnen: Rabatte, kulinarische Angebote und interessante Vorführungen sind nur einige Beispiele für die große Vielfalt an Aktionen.

Am Sonntag wird es einen Pendelbus geben, der die Innenstadt mit den Handelszentren West und Ost verbindet. Der Bus wird im 15-Minuten-Takt das Handelszentrum West und im 30-Minuten-Takt den Osten der Stadt mit der Innenstadt verbinden.

Öffnungszeiten Foodtrucks

Freitag, den 5. Oktober 16 bis 23 Uhr

Samstag, den 6. Oktober 11 bis 23 Uhr

Sonntag, den 7. Oktober 11 bis 19 Uhr