Haller Herbst

Ein herbstliches Wochenende erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 30. September bis 3. Oktober 2021 in der Schwäbisch Haller Innenstadt und den Handelszentren Ost und West. Ein paar schöne Herbsttage zum Schauen, Bummeln, Genießen und Einkaufen sind geboten. An diesem Wochenende wird nicht nur beim Herbstfest auf dem Haalplatz gefeiert, sondern auch das 10-jährige Jubiläum von Kocherquartier und Haus der Bildung lädt dazu ein. Eingekauft werden kann an diesem Wochenende auch beim verkaufsoffenen Sonntag.

16 bis 24 Uhr Herbstfest auf dem Haalplatz

Hier kann man bei leckeren regionalen Spezialitäten gemütlich verweilen und nette Gespräche führen. Geplant ist außerdem ein musikalisches Rahmenprogramm. Der Haalplatz mit Herbstfest wird zeitgleich zum Kinderspiel- und Sportplatz. Ein Kinderkarussell, ein Bungee-Trampolin, ein Greifautomat und süße Leckereien bringen die Kinderaugen zum Strahlen.

Hygienemaßnahmen und Zutritts- sowie Teilnahmebedingungen Herbstfest: 3G, Zutritt nur mit tagesaktuellem negativem Antigen-Schnelltest (der Test muss von Freitag, den 01.10.21 sein) oder einem PCR-Test, genesene Personen (Personen, die nachweislich positiv auf das Coronavirus mit einem PCR-Test getestet wurden. Die Testung muss in den vergangenen 28 Tagen bis 6 Monaten erfolgt sein) oder vollständig geimpft (Vorlage eines Impfnachweises auf Papier oder in elektronischer Form. Die letzte erforderliche Einzelimpfung muss vor über 14 Tagen erfolgt sein. Kinder ab 6 Jahren benötigen einen Nachweis, beispielsweise einen Schülerausweis oder eine Bescheinigung der Schule bezüglich der regelmäßigen Testung. Am Eingang wird es eine Taschenkontrolle, Besucherzählung sowie die Kontaktnachverfolgung (per FormularVorlesen oder Luca App) und 3G Kontrolle stattfinden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist strengstens untersagt für Personen, die in Kontakt zu ei­ner mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi­rus aufweisen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist, sowohl für Besucher/-innen als auch für Beschäftigte, sonstige Mitarbeitende und Dienstleister Pflicht: an Engstellen, beim Anstellen an den Eingängen und an den Ständen/Angeboten und wenn 1,5m Abstand zu weiteren Personen nicht gewährleistet ist. Generell zählt die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – Corona VO) in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Veranstaltung.