Beim Haller Herbst von 30. September bis 3. Oktober 2022 in Schwäbisch Hall können sich Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Angebote, regionale Leckereien und Aktionen für die ganze Familie freuen.

Mit der Eröffnung durch den Großen Siedershof und regionalen Köstlichkeiten beginnt das Herbstfest am Freitagabend, im Anschluss kann bei der "Gräni Gang" auf dem Haalplatz das Tanzbein geschwungen werden. Der Samstag startet mit dem traditionellen Kinderflohmarkt in der Innenstadt, zeitgleich findet der "Blaulichttag" auf dem Haalplatz statt. Feuerwehr, Polizei, THW und DRK stellen ihre Fahrzeuge vor – mit vielen Mitmachaktionen für Groß und Klein. In den verkaufsoffenen Sonntag können die Besucherinnen und Besucher frisch gestärkt nach einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Blasmusik auf dem Haalplatz starten. Die Bühne gehört an diesem Tag den zahlreichen Haller Vereinen, am Abend der Newcomerband "My Generation".