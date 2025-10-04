Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Blätter färben sich in den schönsten Orange-Nuancen: Der Herbst ist da! Doch anstatt sich ins gemütliche Heim zu kuscheln, feiern das die Hallerinnen und Haller lieber beim Haller Herbst.

Egal ob shoppen, bummeln, kulinarische Spezialitäten genießen oder spannende Aktionstage erleben: Der Haller Herbst bietet für Klein und Groß genau das Richtige.

Streifen Sie durch die engen Gassen der Haller Innenstadt mit seinen zahlreichen Geschäften, schauen Sie beim lebhaften Herbstfest auf dem Haalplatz vorbei oder statten Sie den umliegenden Handelszentren Ost und West sowie dem Kerz einen Besuch ab!

Die Stadt Schwäbisch Hall und die Handelszentren sowie der Verein Schwäbisch Hall aktiv wünschen allen Besucherinnen und Besucher einen erlebnisreichen Herbstauftakt voller Freude und tollen Eindrücken.