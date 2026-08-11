Haller Sommer Shoppingparty

Beim Heldensommer ist in der Innenstadt von Schwäbisch Hall einiges los. Teilnehmenden Geschäfte laden zum Shoppen ein, verlängern die Ladenöffnungszeiten bis 20.00 Uhr und bieten tolle Aktionen und Rabatte an.

Auf große und kleine Besucherinnen und Besucher wartet ab 16.00 Uhr ein buntes Programm mit Musikern, Schaustellern und verschiedenen kulinarischen Leckereien. Die kleinen Sieder begeistern um 17.30 Uhr mit ihren Tänzen und fröhlicher Musik.

Den Abschluss bildet die After-Shopping-Party ab 19 Uhr im Biergarten, wo Donny Fox und Achim Schmidt für musikalische Unterhaltung sorgen. Eintritt frei.

Schwäbisch Hall aktiv freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher!