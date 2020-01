Hallia Venezia

Am Sonntag, 16. Februar, findet in den Gassen von Schwäbisch Hall mit „Hallia Venezia“ ein Karneval in venezianischem Stil statt, wie immer acht Tage vor Rosenmontag. Über 100 Maskierte flanieren in prächtigen, kreativen Gewändern schweigend durch die Innenstadt und verzaubern die Besucherinnen und Besucher. Die Kostüme werden in mühevoller Handarbeit – nach Originalvorlagen oder eigener Fantasie – selbst entworfen und hergestellt. Hallia Venezia ist ein Fest der Ruhe und der stillen Unterhaltung. Das Publikum kann in wortlosen Kontakt treten mit vornehmen Damen und Herren der Gesellschaft, Feen, Dämonen oder den Gestirnen und ein „Schwätzle“ mit den Jahreszeiten halten. Als Antwort gibt es eine Geste oder angedeutete Berührung und möglicherweise ein wortloses Winken zum Abschied. Ab 12 Uhr streifen die Maskenträgerinnen und Maskenträger durch die Straßen und Gässchen und stellen sich um 14 Uhr auf der Treppe von St. Michael zum großen Defilee auf. Im Anschluss geht es weiter zur Treppe im Kocherquartier. Dort können zum Abschluss gegen 15.30 Uhr noch einmal alle Masken bestaunt werden.