Hallia Venezia - Karneval auf Schwäbisch Haller Art - ist ruhig und erhaben und lädt die Besucherinnen und Besucher zum Schlendern durch die engen Gassen und Plätze, zum Staunen und Entdecken immer neuer farbenfroher Masken und Gewänder ein.

Am Sonntag streifen ab 12:00 Uhr weit über 100 Maskenträgerinnen und Maskenträger in fantasievoll gestalteten Gewändern durch die Straßen der Altstadt und stellen sich auf dem Marktplatz, der Treppe von St. Michael und an vielen anderen Plätzen dem Publikum vor - ein farbenfrohes, stilles Fest der Sinne.

Zur Geschichte von Hallia Venezia

Die Nachbildung des schon im Mittelalter prunkvollen venezianischen Karnevals hat 1998 Einzug in Schwäbisch Hall gehalten. Seitdem feiert Schwäbisch Hall alljährlich acht Tage vor Rosenmontag dieses mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Kulturereignis. Das Fest wird mit viel Liebe vom Verein Hallia Venezia organisiert und zieht Tausende Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Darunter viel Amateurfotografinnen und Amateurfotografen, die sich von der schönen Kulisse und den traumhaften Masken, welche von den Maskierten in mühevoller Handarbeit meist selbst entworfen und hergestellt werden, sowie von den Gewändern und der Musik inspirieren lassen. Von Anfang an war Hallia Venezia als unkommerzielle Mitmach-Maskerade für Jung und Alt konzipiert. Alle, die Spaß am faszinierenden Spiel der Masken haben, können sich mit eigenen Kreationen einbringen und mit dem Verein Kontakt aufnehmen.