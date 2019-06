Sind die Urlaubspläne für August schon gemacht? Wie wäre es mit einem Urlaubstag in den Wagenhallen! Am Freitag, 16.08. laden wir zu unserem HALLO STUTTGART! FESTIVAL ein. Bisher bestätigt sind JAHCOUSTIX und die Stuttgarter MORE COLOURS. Eine weiterer Acct wird noch folgen.

2019 geht JAHCOUSTIX vorallem mit seinem Solo-Programm „Looping my Religion“ auf Tour. Bei diesem Solo-Programm spielt er mit einem Looping System, bei dem er durch das Überlappen von live gespielten Sequenzen nur mit seiner Gitarre und Stimme einen Sound entstehen lässt, der dem Sound Spektrum einer ganzen Band sehr nahe kommt.

Außerdem arbeitet der Weltenbummler, der den Großteil seiner Jugend in afrikanischen Ländern sowie in Mexiko und New York verbracht hat, bereits an seinem deutschsprachigen Album-Debüt, dass voraussichtlich 2020 das Licht der Welt erblicken wird. Ausgangspunkt für sein Schaffen ist nach wie vor seine Wahl-Heimat Berlin, die zu seinem neuen Lebensmittelpunkt geworden ist. So begibt sich der frisch gebackene Vater abermals auf eine musikalische Reise, mit der er weiterhin Menschen aller Herkunft mit seiner Musik und einem positiven Lebensgefühl begeistern möchte.

MORE COLOURS spielen rote Konzerte. Sie lieben den Moment, wenn der Vorhang fällt und das Licht angeht. Sie lieben es, wenn du Party machst, schreist und tanzt. Sie lieben es, wenn sich die Zeit in der Dancehall dehnt. Sie lieben Reggae, HipHop, Funk und Soul. MORE COLOURS sind Farbensucher, Farbenentdecker und Farbensammler. Moderner Reggaesound, filigrane Balladen und satte Samplebeats, alles Kleckse auf der Palette. Easyman und Akwesi stehen vorne, singen Deutsch und Englisch, geben Vollgas.

Weitere Informationen zu den Acts unter:

http://www.jahcoustix-music.com/

https://www.morecolours.de

Einlass: 19.00 Uhr