Wir starten ins neue Jahr mit einem HALLO STUTTGART! HALLO 2020! Und da wir der Meinung sind, das gute Musik, Tanzen und Spaß haben zu den Grundbedürfnissen gehören... auch in der teuersten Stadt der Republik... haben wir beschlossen, den Abend für einen niedrigen Eintritt (VVK ist inkl VVS-KombiTicket) anzubieten. Zwei tolle Livebands haben wir für unseren Start 2020 in den Stuttgarter Norden eingeladen:

THE SCHOGETTES. It's Motown from the bottom of our dirty souls.

The Schogettes sind eine almost-all-female-Formation aus Mannheim, die sich "MA-town from the Bottom

of our dirty souls" auf die Fahnen geschrieben hat. Der Name ist Programm: bittersüß wie Schokolade ist ihre Musik, ihre Themen sind Inbrunst und Energie, mit denen sie ihr Publikum direkt in den Bauch treffen und ihre Herzen schmelzen lassen wie eine Schogette in der Sonne. Sie lassen sich von den Soul-Größen und den Girl-Groups der frühen 60er Jahre inspirieren (z.B. Martha Reeves and The Vandellas, Ray Charles, Edwin Starr, The Marvelettes u.a.). Sie meinen das ernst was sie singen. Ihre eigenen Stücke passen ins Set, ohne zu versuchen, den Stil von damals blind zu imitieren. Nebenbei gibt’s immer ein paar Sprüche und Ansagen, die zeigen, wie das Leben dich formt wenn du in MA-town in einer Garage geboren wurdest.

PANTASONICS. Dirty Reggae, Balkan, Funk.

„Eine kleine süddeutsche Erfolgsgeschichte“ nennt Deutschlandfunk Kultur den Weg der PANTASONICS, den die 5 Musiker aus Tübingen nun schon seit über 10 Jahren zusammen gehen. Dabei haben sie sich unterwegs vom Zelt-Musik-Festival in Freiburg bis hinauf zum legendären Fusion-Festival einen Ruf als charmant zündelndes Tanztriebwerk erspielt. Ohne Aufwärmungen turnen die PANTASONICS durch einen rasanten Genremix aus Balkan, Funk, Reggae, Swing, Punk und Disco. Gesungen wird in hebräischer, deutscher, englischer und spanischer Sprache. Das klingt nach Weltmusik im besten Sinne des Wortes und doch schwebt im Klangkarussell der Band immer auch eine gewisse Melancholie mit, die nach verrückten Hoffnungen, plötzlichen Enttäuschungen und süßer Bitterkeit der Kleinstadt riecht.

Das Ganze abrunden wird DJ MICK MARTILLO, der vor/zwischendurch/danach den passenden Sound auflegen wird... keep on groovin!