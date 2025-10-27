Halloween - Geschenktüten basteln für Süßes oder Saures

Wir basteln kleine Geschenktüten für Süßes oder Saures oder andere Kleinigkeiten, für Geburtstagsgeschenke oder sogar schon für den Adventskalender und Weihnachten. Wir stellen einfache Geschenktüten aus Papier her und mit ein paar kleinen Tricks entstehen unterschiedliche Modelle, die auch mehrmals verwendet werden können. Entweder einfach nur bunt oder als Eule, Kürbis, Gespenst oder ganz edel mit Glitzer und Goldrand.