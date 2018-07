Halloween-Grusel-Klettern

Fünf Stunden Klettern, Spielen und Grillen mit Grusel-Faktor: Das Praxis-Zentrum Göppingen lädt zu einem besonderen Grusel-Event für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren ein.

Nicht erschrecken: Grusel-Kletter-Spaß in den Herbstferien. Auf 6 bis 8 Metern Höhe klettern 9 bis 12-Jährige unter professioneller Anleitung in den Baumwipfeln. Zwei ausgebildete Sicherheitstrainer begleiten das fünfstündige Programm, bei dem im Hochseilgarten geklettert sowie in Gruselkostümen gegrillt, gespielt und gegruselt wird.