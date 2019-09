Halloween Horror Nights

Dieses Jahr wird das Tropi am 31.10 wieder zum Gruselkabinett Nummer 1 der Stadt mit XXL DEKO!

Wenn Jason mal wieder to Hell geht, gehen wir in die Sigmaringerstr 146. Dieses Jahr feiern wir hier die erschreckend geile Halloween Party. Komm in unsere Gruft und durchschreite das Tor zur Unterwelt. Feier mit der nicht tot zu bekommenden Party-Armee das Monster-Fest. Triff die Untoten der Nacht, finde heraus wer Dir Süßes oder Saures gibt oder wer bei wem für eine Gänsehaut sorgt.

Zwischen all den falschen spuken auch ein paar echte Geister und Zombies durch die Gänge der Geisterstadt und treiben ihr Unwesen.

In der Mainhall gibt es alles schaurig und schöne aus den letzten 30 Jahren auf die Ohren von DJ KUSHI & DJ UNIQUE !

Main: DJ KUSHI & DJ UNIQUE ( Club, Mixed, Charts )

Im Cube: Halloween HORROR Shooting

Secret Garden: Secret Horror Night / Tech & Deep House mit ESKA

Be Dirty & Be Glamorous

Maskierte Halloweengeister sind Herzlich Willkommen ein Teil der Geisterstadt zu werden & erhalten freien Eintritt bis 22:22 mit Voranmeldung auf Facebook!! Achtung: Früh kommen oder Karten besorgen bevor sich die Tore wieder wegen Überfüllung schließen!