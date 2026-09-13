Herbstlich, bunt und ein bisschen verhext!

Es wartet wieder eine spannende Geschichte auf unsere kleinen Lesehasen!

Mit Beamer und Leinwand erleben Bücherfreunde ab 3 Jahren ein Bilderbuch auf ganz besondere Weise. Mal lustig, mal abenteuerlich, mal gemütlich – und immer gibt es etwas Überraschendes zu entdecken.

Dieses Mal sind es keine gewöhnlichen Lesehasen: es sind die Halloween-Lesehasen!