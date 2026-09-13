Halloween-Lesehasen

Stadtbibliothek Rottenburg am Neckar Königstraße 2, 72108 Rottenburg am Neckar

Herbstlich, bunt und ein bisschen verhext!

Es wartet wieder eine spannende Geschichte auf unsere kleinen Lesehasen!

Mit Beamer und Leinwand erleben Bücherfreunde ab 3 Jahren ein Bilderbuch auf ganz besondere Weise. Mal lustig, mal abenteuerlich, mal gemütlich – und immer gibt es etwas Überraschendes zu entdecken. 

Dieses Mal sind es keine gewöhnlichen Lesehasen: es sind die Halloween-Lesehasen!

Info

Stadtbibliothek Rottenburg am Neckar Königstraße 2, 72108 Rottenburg am Neckar
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen

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