Halloween-Lesung mit Texten von Edgar Allan Poe

E.T.A. Hoffmann, Mary Shelly, Bram Stoker, Oscar Wilde, Stephen King – Viele Schriftsteller:innen haben sich auf das dunkle Gebiet der Schauergeschichten vorgewagt, doch kein Name wird so sehr mit dem Horror als literarischem Genre verbunden wie der von Edgar Allan Poe. Der 1809 in Boston geborene Poe erforscht in seinen Erzählungen und Gedichten die Abgründe der menschlichen Existenz und verbindet so das Schaurige mit dem Pathologischen. Damit liefert er die perfekten Zutaten für eine wahrlich gruselige Lesung.

Begleiten Sie uns am Abend von Halloween in die dunkle Welt von Edgar Allan Poes Geschichten. Im einmaligen Ambiente des Trappenseeschlösschens lassen wir Poes literarische Geister auferstehen und verbringen ein Halloween mit den schaurig-schönen Geschichten von dem Meister des Horror, Edgar Allan Poe.