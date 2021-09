Halloween-Lesung: Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen

Jede und jeder weiß, was es heißt, sich zu fürchten. Oder doch nicht? In dem berühmten Märchen der Brüder Grimm „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“ macht sich der jüngste Sohn auf die Suche nach dem Geheimnis des Gruselns. Zusammen mit euch wollen wir ihm folgen und in einer Lesung von drei Märchen der Brüder Grimm herausfinden, wie man sich richtig gruselt.

Seid dabei, wenn ihr euch traut!