Am 31. Oktober wird es im Reader's Irish Pub richtig schaurig-schön – wir laden euch zur großen Halloween Party ein! Taucht ein in eine Nacht voller Stimmung, cooler Beats und gruselig guter Drinks.

👻 Euch erwartet:

Halloween Deko für die perfekte Grusel-AtmosphäreEin spannender Kostümwettbewerb: Die besten 3 Kostüme gewinnen Freigetränke!Musikmix aus House, 90ern und Party-Hits - aufgelegt von Djeguz

Ob Hexe, Vampir, Zombie oder etwas ganz Ausgefallenes – zeigt eure Kreativität und feiert mit uns bis in die Nacht!

👉 Packt eure Freunde ein und erlebt mit uns die schaurigste Nacht des Jahres – natürlich mit den passenden Drinks und guter Laune.