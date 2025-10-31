Halloween Party 2025

Halloween 80er Party im legendären LKA Longhorn

In dieser Nacht treffen schaurige Gestalten auf legendäre 80er-Hits! Das LKA verwandelt sich in ein düsteres Tanzrevier voller Nebel, Neonlichter und geheimnisvoller Schatten. Zwischen Grusel-Deko und flackernden Kürbissen bringen wir die besten Sounds der 80er auf die Tanzfläche – von New Wave über Synthpop bis hin zu Rock-Klassikern.

Das erwartet dich:

Spukhafte Halloween-Atmosphäre

80er-Jahre Musik zum Abfeiern

Drinks, die so bunt sind wie die Neonlichter

Kostüme erwünscht – die schaurigsten Outfits sorgen für Gänsehaut und Applaus

Ob Zombie in Schulterpolstern, Vampir mit Vokuhila oder Hexe im Neon-Look – diese Nacht gehört allen Kreaturen, die den 80er Spirit feiern.