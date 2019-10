× Erweitern Paradox Ludwigsburg Paradox Halloween Party

Gruselige Halloween Party im Four Runners Club Ludwigsburg

Am 31.10.2019 zelebrieren wir die gruseligste Nacht des Jahres auf 2 Tanzfloors in Ludwigsburg im Four Runners Club (beim Ikea)! Verkleidet euch und zeigt eure schaurigste Seite, denn das beste Kostüm gewinnt einen Preis. Euch erwarten 80er, Gothic, Synthpop und mehr auf dem 1. Floor, sowie Cyber-Electro, Dark-Electro, Hardstyle, Harddance und mehr auf dem 2. Floor!

Die Floors – Halloween Party Ludwigsburg

━━━━━ 1st Floor: This Is Halloween ━━━━━

ᐓ 80s, Futurepop, Synthpop, EBM, Gothic, Szene Classics, uvm.

DJs: DJ Chris + DJ Rene

━━ 2nd Floor: Halloween Fallout ━━

ᐓ Cyber-Electro / Dark-Electro / Hardstyle / Harddance

DJs: Kryonix DJ-Team – Emmanuel Pursuit – Kryonix + DJ LowByte

Infos

ᐓ Eintritt: 8 EUR

ᐓ Auch Nicht-Szeneangehörige sind an diesem Abend herzlich willkommen!

ᐓ Four Runners Club: Heckenwiesen 14, Ludwigsburg-Tammerfeld (in der Nähe von Stuttgart)

ᐓ Kostenlose Parkplätze rund um den Club

ᐓ Sehr Gute Sound-Anlagen auf beiden Floors

ᐓ Faire Getränkepreise

ᐓ Speisemöglichkeiten: KFC, Burger King und McDonalds ca. 5 Minuten entfernt

ᐓ Gut zu erreichen vom Asperger Bahnhof aus (10-12min Fußweg): http://s1.directupload.net/images/121118/5952v4mb.jpg

ᐓ Event ab 16 Jahren mit Aufsichtsberechtigung: partyzettel.de/muttizettel.pdf

Social

ᐓ Instagram: https://www.instagram.com/paradoxcommunity/

ᐓ Facebook: https://www.facebook.com/clubparadox/