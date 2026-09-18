Halloween Party Motorworld Village

Die größte Halloween-Party der Region steht bevor!?

Mach dich bereit für eine unvergessliche Nacht voller Gänsehaut, Beats und Partyvibes – in einer Location, die einfach alles toppt!

Erlebe zwei charakterstarke Hallen im einzigartigen Industrie-Charme, jede mit eigener Atmosphäre, fettem Sound und echtem Halloween-Feeling. Draußen wartet zusätzlich ein cooler Außenbereich, perfekt zum Chillen, Quatschen und Feiern unter freiem Himmel.

Zwei DJs bringen die Menge zum Kochen und liefern dir den Soundtrack der Nacht – von Halloween-Classics über Charts bis zu satten Clubbeats. Hier bleibt garantiert niemand stillstehen!