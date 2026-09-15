HALLOWEEN PARTY

Das Horrorhaus öffnet seine Pforten! Die gruseligste Nacht des Jahres steht bevor! In jeder Ecke lauern Kreaturen, die euch das Fürchten lehren. 🕷️ Tödliche Giftspinnen besetzen jeden Winkel des Horrorhauses und warten bereits auf ihre nächsten Opfer. 🧟 Untote, düstere Gestalten und unheimliche Wesen feiern die ganze Nacht gemeinsam mit euch und den DJ‘s Jägi & Minastro. 🎧🔥 🥃 Ein blutiger Welcome Shot läutet die Geisterstunde ein und sorgt für den perfekten Start in eine unvergessliche Halloween-Nacht. 🤡 Dress to scare! Ob Horrorclown, Hexe, Vampir, Zombie oder eine andere schaurige Kreatur – an diesem Abend ist jede Gestalt des Grauens herzlich willkommen! 🛋️ Lounge reservieren: Sichert euch eure Lounge für euch und eure Suicide Squad ganz einfach per DM oder WhatsApp unter 📲 0172 8447345. 🎃 Komm, wenn du dich traust..👻