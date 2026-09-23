Halloween-Party

🎃 Seid ihr bereit für die gruseligste Nacht des Jahres? SENSAPOLIS verwandelt sich in eine düstere Partylocation für die Nacht der Geister und Dämonen! 👻

🔥 Unsere DJs sorgen mit einem Mix aus den besten Hits der letzten Jahrzehnte und aktuellen Tracks für ordentlich Stimmung. 🎶

🕯️ Taucht ein in ein rabenschwarzes Erlebnis und genießt einen schaurig dekorierten Park, der euch das Fürchten lehrt! 🌑

🚨 Einlass ab 18 Jahren!