Am letzten Oktobertag herrscht Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich gerne gruseln. Am 31. Oktober ist Halloween und Halloween-Shopping in Buchen.

Der TSV Buchen veranstaltet ab 17 Uhr den Buchener Halloween-Lauf für Laufbe"geister"te, Hobbyläufer und alle anderen Gespenster. Wer nicht laufen möchte, geht shoppen und sammelt "Süßes oder Saures"!

Tauchen Sie ein in das reizvolle Flair der Fachwerkstadt. Nutzen Sie die entspannte Einkaufsmöglichkeit in den Buchener Fachgeschäften bis 21 Uhr.

Die Laufstrecke des Halloween-Laufs führt durch die in Lichter gehüllte Innenstadt und bietet den Läufern und Zuschauern ein besonderes Erlebnis.