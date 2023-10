Halloweenparty im SI Centrum

Feiert mit uns die Party des Jahres im SI-Centrum Stuttgart - am Dienstag, den 31. Oktober 2023 heißt es wieder: it’s HALLOWEEEEEN… 👻

Vampire, Dämonen und andere Schauergestalten - seid WILLKOMMEN und freut euch auf gruseligen Partyspaß an HALLOWEEN im SI-Centrum Stuttgart.

Top-DJs auf unterschiedlichen Dancefloors sorgen dafür, dass für jeden Musik-Geschmack etwas dabei ist. Den DORMERO Saal bespielt auch dieses Jahr wieder DJ Sandy von DASDING und haut euch die angesagtesten Tracks aus der DASDING-Playlist um die Ohren.

Einen stilvollen Empfang bereiten euch #Künstler und wer bis 22.30 Uhr auf der Party ist, bekommt einen leckeren Welcome Shot.🔥 Lasst euch in euren phantasievollen Kostümen an unserem #Fotostand ablichten und nehmt ein schaurig-schönes Andenken mit nach Hause.

Dieses Jahr NEU: VIP-TICKETS

Dieses Jahr gibt’s neben der großen Party, die auf mehreren Ebenen stattfindet, zusätzlich noch einen separaten VIP-Bereich. Das VIP-Ticket beinhaltet einen separaten Eingang (weniger Wartezeit!) und exklusiven Zutritt zum VIP-Bereich im Foyer des Stage Palladium Theaters mit OPEN BAR. Dort sind folgende Getränke “all you can drink” inklusive: Sekt, Wein, Bier, Softgetränke, Kaffee, Tee sowie Longdrinks (Aperol Spritz, Gin Tonic und Bacardi Cola).

❗️ Einlass ab 18 Jahren. ❗️

Die Veranstaltung wird präsentiert von DASDING