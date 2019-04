Hallux valgus - der Ballenzeh

Der Hallux valgus (Ballenzeh) ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Durch Fehlbelastung des Fußes verursacht er Schmerzen, die Schuhwahl wird zunehmend schwieriger, da es im Rahmen der Ausbildung des Hallux valgus auch zu einer Verbreiterung des Vorfußes (Spreizfuß) kommt. Im fortgeschrittenen Stadium kann der Großzeh die Nachbarzehen verdrängen. An diesen kommt es zu Hammer- bzw. Ballenzehendeformitäten, was die Beschwerden weiter verschlimmern kann.Die Therapie beginnt immer konservativ, d. h. zunächst ohne einen operativen Eingriff. Falls dies die Beschwerden nicht wesentlich lindert oder die Deformität fortschreitet, erfolgt die Korrektur der Fehlstellungen des Vorfußes durch eine Operation. Je nach Ausprägung kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung. Dies wird in jedem Einzelfall individuell entschieden.Saskia Sachsenmaier, Oberärztin an der Orthopädischen Universitätsklinik Tübingen gibt in diesem Vortrag einen Überblick über die Entstehung des Hallux valgus und die nicht operativen sowie operativen Behandlungsmöglichkeiten.