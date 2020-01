Haltbar bis

Nach dem Drama "Die Befristeten" von Elias Canetti

Stellen Sie sich vor, Sie wüssten genau, wie hoch Ihre Lebenserwartung ist. In der Gesellschaft, in der Sie leben, wird jedem Menschen nach der Geburt eine versiegelte Kapsel an einer Kette um den Hals gelegt, in welcher der Zeitpunkt seines Todes festgehalten ist. Die Menschen haben keine Namen, sondern heißen wie die Zahl ihrer Lebensjahre. Sie alle scheinen mit diesem bestehenden System zufrieden zu sein, bis eine Person - genannt Fünfzig - die etablierte Ordnung hinterfragt...

Das 1964 von Elias Canetti als philosophisch-literarisches Gedankenexperiment verfasste Drama "Die Befristeten" erinnert auf den ersten Blick an Science-Fiction, bewegt sich aber im 21. Jahrhundert beängstigend nahe an der Realität, denn Wissenschaftler können heutzutage anhand eines Bluttests vorhersagen, wie hoch das Sterberisiko eines Menschen in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist, oder durch die Entschlüsselung der DNA Prognosen zur Lebenserwartung von Menschen aufstellen.

Die Schülerinnen und Schüler des LuT-Kurses des Carlo-Schmid-Gymnasiums unter der Spielleitung von Pia Dawidowski holen Canettis Figuren ins Hier und Jetzt, und hauchen der todernst gemeinten Utopie ordentlich Leben ein.