Seit vielen Jahren besucht der “Hamburger Hafen Markt auf Tour“ Städte Deutschlands.

Die Marktschreier mit ihren frischen Waren sind an jedem Wochenende in einer anderen Stadt, unter anderem schließen sich zusätzlich viele Marktbeschicker (mit Waren aller Art) aus der jeweiligen Region mit an. So originell wie die Marktfahrzeuge ist auch die unnachahmliche Art, die Ware feil zu bieten.

Rund zwei Millionen Besucher, darunter auch unzählige Prominente, besuchen jährlich die Tour.

Auch Möckmühl ist Ziel der Händler.