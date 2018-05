× Erweitern Hamburger Fischmarkt

Wer kennt ihn nicht, den originalen HAMBURGER FISCHMARKT in Hamburg am Sonntag in der Früh.

Viele Menschen waren schon einmal dort und haben diese ganz besondere Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Nicht im Auftrag der Stadt Hamburg, aber ganz nach deren Vorbild, hat sich der Hamburger Fischmarkt auf Tour dazu entschlossen, dieses Event mit den einzigartigen Marktschreiern nachzugestalten.

Dabei stellen Marktschreier, die auf ihre humorvolle Weise Blumen - Bananen - Würste - Aale - Käse - Nudeln und vieles mehr feilbieten, den Mittelpunkt des Marktgeschehens dar.

Erleben Sie diese unnachahmliche Art des Verkaufens.

Erleben Sie „Aal-Hinnerk“ mit Fischspezialitäten aus Hamburg, „Bananen-Fred“ Marktschreier seit 1953 in dritter Generation, „Blumen-Jakpeter“ der Blumenspezialist, „Käse-Rudi“ mit allerfeinsten Käsespezialitäten, „Nudel-Kiri“ der Pastakenner, „Käthe-Kabeljau“ mit fangfrischen Fischspezialitäten und natürlich dem Europameister der Marktschreier „Wurst-Herby“.

Frech sind Sie und manchmal auch ein bisschen derb - aber sehr unterhaltsam!