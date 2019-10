Hammer of Doom XIV

15.11.2019

Line-Up

ULI JON ROTH (GER) / (Special Handpicked HOD Setlist plus special Guest Rudy Lenners (ex-Scorpions)

THE SKULL (USA) (All TROUBLE Set with Special Tribute to Psalm 9)

TROUBLE (USA) / (Special „Psalm 9“ 35th Anniversary show)

ANTIMATTER (UK)

ORODRUIN (USA)

CRESTFALLEN QUEEN (GER)

Wenn wir euch nach ULI JON ROTH, THE SKULL, ANTIMATTER und ORODRUIN immer noch nicht klein bekommen haben, wenn ihr nicht wollt, dass der Abend schon so schnell zu Ende geht, dann haben wir etwas für euch: Direkt nach Ende des Konzerts legen DJ Fränk (Laby) und DJ Sunhair (H2O) die besten Platten der härteren Gangart für euch auf. Wer noch kann, begießt in bester Festivalmanier den Abend mit reichlich kühlem Bier.

16.11.2019

Line Up

ATLANTEAN KODEX (GER)

SCALD (RUS) / (Exclusive Show)

SWALLOW THE SUN (FIN)

LORD VICAR (FIN)

KHEMMIS (USA)

MIRROR OF DECEPTION (GER)

MESSA (ITA)

TANITH (USA)

IRON WALRUS (GER)

THRONEHAMMER (GER/UK)