"Hamlet For You" ist ein Theaterspaß um zwei Schauspieler, die sich mit Shakespeares Klassiker vielleicht doch etwas zu viel zugemutet haben.

Aber jetzt stehen sie auf der Bühne und geben alles! Sein oder Nichtsein. Wenn sie sich nur einig wären, wer welche Rolle spielt. Und wenn nicht nur der ausgewiesene Shakespeare-Kenner Friedrich wüsste, um was es in dem Stück eigentlich geht. Und wenn auch sein Mitspieler Johannes, der eher für Musicals schwärmt, jetzt in das Kostüm der Ophelia schlüpfen würde...

Mit viel Phantasie, Improvisationstalent und der Unterstützung des Publikums, schaffen die beiden es dann aber doch, das Stück auf die Bühne zu bringen. Am Ende sind jedenfalls alle Figuren tot, die im "Hamlet" tot sein müssen.

Sebastian Seidel erzählt kurz, knackig und humorvoll das Wichtigste des Shakespeare-Werkes und vermittelt nebenbei noch Wissenswertes über den berühmten britischen Dichter und die damalige Theatergeschichte.