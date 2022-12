Hamlet - Variationen

Hamlet ist eine der komplexesten Figuren der Weltliteratur. Er ist Philosoph, Freund, gekränkter Sohn, Schauspieler, tragischer Held und kaltblütiger Mörder. Diesen verschiedenen Facetten des Hamlet‘schen Wesens, sozusagen seinen ‚Persönlichkeits-Variationen‘ wird an diesem Solo-Theaterabend auf die Spur gegangen. Mit seinem Schlagzeug und einer ganzen Palette an anderen Instrumenten (Bass, Xylophon, Santour, usw.) erforscht der Schauspieler und Musiker Simon Mazouri dabei anhand der berühmten Hamlet-Monologe die Verschmelzung von Musik und Schauspiel auf neuartige Weise. Die Instrumente sind zugleich Gegenspieler, Partner und Ausdrucksmittel Hamlets. Sie werden zum Puls, der Hamlet antreibt, zum Ausbruchsversuch aus den Konventionen und zum Spiel mit dem Wahnsinn, immer der Frage folgend, „Welches Ich sind wir eigentlich und wie gilt es zu handeln in dieser Welt?“.