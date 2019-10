× Erweitern Bernd Kohlhepp Bernd Kohlhepp in "Hämmerle TV - Total Vernetzt" am 8.11.2019 im franz.K

Schwäbische Comedy mit Herrn Hämmerle (Bernd Kohlhepp).

Herr Hämmerle rechnet mit der Selfie-Generation ab, die doch bei genauerem Hinsehen stets die drei gleichen großen Menschheitsfragen stellt: Wer bin ich? Wie geht das eigentlich? Wo bekommt man das billiger?

Hämmerle hat bereits seine komplette heimische Bleibe mit dem Internet vernetzt. Doch ist es ein Fortschritt morgens von einem griesgrämigen Kühlschrank begrüßt zu werden, oder den Rasenmäher-Roboter nach einer durchgepowerten Nacht aus Nachbars Geräteschuppen abholen zu müssen? Egal - der Mensch macht, was ihm möglich ist, und was ihm eigentlich nicht möglich ist, das macht er am liebsten…