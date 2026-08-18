Der Film adaptiert in poetischen Bildern den gleichnamigen Roman von Maggie O’Farrell, der von William Shakespeares und seiner Frau Agnes erzählt.

Aus Sicht seiner empfindsamen Frau Agnes merkt man, wie sie sich in den großen Barden verliebt und die beiden ein gemeinsames Leben planen. Als ihr einziger Sohn Hamnet im Alter von elf Jahren durch die Pest ums Leben kommt, droht ihre große Liebe zu ersticken.Mitten in dieser furchtbaren persönlichen Tragödie beginnt dann William Shakespeare in tiefer Verzweiflung und Trauer „Hamlet“ zu schreiben, eines der großen Dramen der Literaturgeschichte.