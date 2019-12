Ein schöner Abgang ziert die Übung

Han’s Klaffl ist aktuell mit sage und schreibe vier verschiedenen Kabarettprogrammen auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Auf „40 Jahre Ferien“ und die anschließende „Restlaufzeit“ folgt nun die „Schul-Aufgabe“. Dieses dritte Bühnenprogramm ist eine Kombination aus Schadensbericht und wehmütigem Rückblick auf 40 Jahre professioneller Bespaßung verhaltensorigineller Schüler. Aber der Blick geht nicht nur zurück, sondern auch nach vorne: Was macht ein Lehrer, dem der pädagogische Auftrag auch nach der Pensionierung noch in den Knochen sitzt? Der die Didaktik lebenslänglich verinnerlicht hat, der sich aber plötzlich seiner Zielgruppe beraubt sieht? Da gibt es viel zu tun! Der Laie hat ja keine Vorstellung, wie groß der Bedarf an pädagogischer Feldarbeit auch außerhalb der Schule ist. Ruhestand? Dem Mann kann (und muss) nicht geholfen werden.