Sie gelten als das „zweite Gesicht“, sind Ausdruck unserer Persönlichkeit. Sie bieten unzählige Fertigkeiten und Möglichkeiten, bergen Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten.

Aber Hand aufs Herz – wann haben Sie sich mal ganz bewusst mit Ihren Händen beschäftigt?

Dieser Workshop bietet Ihnen die Gelegenheit dazu.

Vielfältige kreative Impulse laden zum Betrachten und Gestalten von „Kunst-Hand-Werken“ ein. Wir malen, collagieren, fotografieren oder gestalten Objekte. Wir hören, lesen oder schreiben zum Thema – je nach Ihren Vorlieben.

Dabei kann auch zum Ausdruck kommen, was uns unsere Hände bedeuten, was sie erlebt, getan oder gelassen haben. Wann man etwas in die Hand nehmen und wann lieber die Hände in den Schoß legen sollte. Was ich in der Hand habe und was nicht …

Es sind keine Vorkenntnisse und keine künstlerische Begabung notwendig, nur die Lust am Kreativsein.

Leitung: Heidrun Fischer-Hamann