Einen ganzen Nachmittag widmen wir uns dem Hand- & Brush Lettering und lernen die Kunst der schönen Buchstaben kennen. Alle Grundlagen, die du für deinen Start ins Hand-/Brush Lettering benötigst, werden dir gezeigt und ausprobiert. Im Kurspreis von 52 € sind alle benötigten Materialien, Goodies sowie Wasser und Tee inklusive.

Der Kurs findet am Samstag, 11.05.2019 von 13-16 Uhr im Herr Letter | Kreativ-Studio am Steinbachplatz 7 in 75050 Gemmingen statt.

Anmeldung bitte unter www.herrletter.de.