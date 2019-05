Handballer Gockelfest

Die Handballabteilung veranstaltet zum 4. Mal das Gockelfest in Obrigheim. Neben den leckeren halben Hähnchen gibt es auch Pommes, Steak, Bratwurst und die hausgemachte Currywurst.

Am Samstag beginnt das Gockelfest ab 17 Uhr, ab 19.30 Uhr sorgt die Band Middle of the Gass für musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag laden wir ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Wie auch im letzten Jahr sorgt die Bachstrassenband für gute Stimmung. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen durch unsere Minis.

Die Handballabteilung freut sich auf Ihren Besuch!